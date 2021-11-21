Облачно и пасмурно: какой будет погода в воскресенье в Киеве (карта)

Температура воздуха потеплеет на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями

Морозов по ночам пока ожидать не стоит. Коллаж "Сегодня"

Облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве будет неустойчивой, облачной, ветреной, пасмурной, дождливой и типичной как для поздней ноябрьской осени.

А температура воздуха потеплеет на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями. Морозов по ночам пока ожидать не стоит.

В Киеве +8…+10 градусов тепла в дневные часы, а ночью +4…+6 градусов.

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1-3 градусов. В связи с похолоданием прогнозируют и первый снег.

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Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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