Українська
$ 27,25
32,26
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Инвесторы банка "Аркада" перекрыли улицу в центре Киева (фото)

7 июля 2021 10:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Инвесторы просят помощи в финансировании достройки ЖК "Патриотика" и "Эврика"

Вкладчики банка "Аркада" вышли на протест. Фото: коллаж "Сегодня"

Вкладчики банка "Аркада" вышли на протест. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве вкладчики обанкротившегося банка "Аркада" перекрыли улицу Грушевского и потребовали встречи с премьер-министром и министром финансов.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Елена Чернякова.

Реклама

Протестующие инвесторы говорят, что еще месяц назад им пообещали встречу с представителями власти и диалог о достройке жилых кварталов, но дальше разговоров дело не пошло.

В Киеве снова протестуют инвесторы банка

В Киеве снова протестуют инвесторы банка "Аркада". Фото: Елена Чернякова, "Сегодня"

Читайте также: Купили квартиры, а жить негде. У вкладчиков скандальной "Аркады" – новые проблемы

Не пропусти!
Видео голов и обзор матча Италия – Испания в полуфинале Евро-2020
Италия и Испания встречались в полуфинале Евро-2020
Реклама

Вкладчики требуют предоставления государственного возвратного финансирования для запуска полномасштабного строительства ЖК "Патриотика", "Эврика" и "Патриотика на озерах" в виде выкупа свободных площадей по программам обеспечения жильем госслужащих.

Ранее мы сообщали, что досудебное расследование хищения активов обанкротившегося банка "Аркада" завершилось, материалы передают в суд.

Также напомним, что центральный офис банка "Аркада" хотят продать почти за миллиард.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Фото вечера. Над Киевом зависло невероятное облако-гриб
Фото вечера. Над Киевом зависло невероятное облако-грибДругие новости
В Киеве выпал огромный град (фото, видео)
В Киеве выпал огромный град (фото, видео)Другие новости
В Киеве СБУ
В Киеве СБУ "подняла на уши" кладбище: причина обысковДругие новости
Вкусно, выгодно, эксклюзивно: за что миллионы украинцев любят продукцию собственных торговых марок
Вкусно, выгодно, эксклюзивно: за что миллионы украинцев любят продукцию собственных торговых марок "АТБ"Новости компаний
Зажгли сине-желтые фаеры против Медведчука. В Киеве возле Рады проходит митинг (фото)
Зажгли сине-желтые фаеры против Медведчука. В Киеве возле Рады проходит митинг (фото)Другие новости
"Смерть была мгновенной". В горах Грузии погиб альпинист из КиеваДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять