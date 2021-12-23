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Одевайтесь теплее! В Киеве прогнозируют сильный мороз (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 06:30
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В столице ветер в течение дня будет достигать 10 м/с
Сегодня осадков в Киеве не будет/Коллаж: "Сегодня"
Сегодня осадков в Киеве не будет/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 23 декабря, в Киеве осадков не прогнозируют. Однако будет холодно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице Украины ожидается переменная облачность. Столбики термометров будут колебаться от -7 до -9 градусов. Ветер — западный, 5-10 м/с.

Через морозную погоду на дорогах будет гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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