"Омикрон" наступает! В Киеве готовятся к скачку заболеваемости COVID-19

В Киеве прогнозируют резкий скачок заболеваемости на COVID-19 уже на этой неделе. Все из-за того, что медики начали чаще фиксировать новые случаи. Также в столице участились случаи заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Госпродпотребслужбе Киева.
Почему увеличилось количество больных?
"Все вернулись из отпусков и отдыха. Поэтому стоит ожидать роста заболевания уже на этой неделе. От этого заболевания никто не защищен, а если человек вакцинирован, то он перенесет его в более легкой форме", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
В городе зафиксирован рост штамма "Омикрон". На прошлой неделе в референс-лабораторию отправили 30 образцов материалов больных, у которых был выявлен коронавирус.
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"Результаты такие: у 20 человек был выявлен "Омикрон", а у 10 – "Дельта". То есть мы наблюдаем увеличение количества заболевания штаммом вируса "Омикрон", – рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.
Сейчас специалисты устанавливают, где пациенты могли заразиться штаммом, как они перенесли заболевание и с кем контактировали.
Коронавирус в Украине
В Украине за прошедшие сутки, 16 января, зафиксировано 5072 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1213 человек;
- летальных исходов – 78;
- выздоровели – 2520 человек.
Ранее мы писали:
- Новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет симптомы, которые похожи на ОРВИ. Мутация очень быстро передается, но и быстро угасает.
- В Украине резко возрастет уровень заболеваемости коронавирусом из-за "Омикрона". Особенностью новой волны станет "наслоение" ее на еще не полностью ушедшую "Дельту".