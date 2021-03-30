Українська
$ 27,97
32,97
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Он из оккупированной Горловки, она из Киева: двоим бездомным выдали паспорта и они готовятся к свадьбе

30 марта, 12:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Прежние документы остались на неподконтрольной территории

Двое бездомных в Киеве получили ИD карточки. Теперь у них в планах жениться и найти работу.

Реклама

Об этом сообщает Святошинская РГА в Facebook.

Так, Илья Олегович имеет непростую судьбу. Он родом из Горловки Донецкой области, в бурные времена переехал в Киев.

"Документы остались на неподконтрольной территории, поэтому с трудоустройством постоянно возникали трудности (устраивался только на временные подработки), хотя имеет два высших образования – преподаватель иностранных языков и строитель", – сообщают в администрации.

Реклама

Его спутница Ирина Львовна тоже имеет сложную судьбу. Но несмотря на большие жизненные трудности мужчина и женщина получили документы – ИD карточки.

В тренде
В Киеве гроза мышей кот Чивас дослужился до звания майора (фото)

В ближайших планах этой почти семейной пары – жениться и найти работу.

Реклама

"Так две одинокие, непокоренные трудностями судьбы теперь будут вместе идти по жизни. Всех неравнодушных просим откликнуться и помочь им с трудоустройством", – пишут в сообщении.

Ранее мы писали, что на столичных Позняках снова образовалась гигантская свалка из мусора, который сюда снесли со всего микрорайона бездомные.

Также мы сообщали, что в Дарницком районе столицы обнаружили бездомных, которые поселились в колодцах теплотрассы.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев бездомные Донецкая область горловка паспорт

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как скоро киевляне получат коллективный иммунитет к COVID-19: мнение иммунологов
Как скоро киевляне получат коллективный иммунитет к COVID-19: мнение иммунологовДругие новости
В Киеве неизвестные срезали 17 дубов: что говорят в ботсаду (фото)
В Киеве неизвестные срезали 17 дубов: что говорят в ботсаду (фото)Другие новости
В Киеве проходит массовый протест ФОПов (онлайн-трансляция)
В Киеве проходит массовый протест ФОПов (онлайн-трансляция)Другие новости
Локдаун в Киеве стал еще жестче: что нужно знать
Локдаун в Киеве стал еще жестче: что нужно знатьДругие новости
Трещит по швам. Новый мост в Киеве будут снова ремонтировать (фото)
Трещит по швам. Новый мост в Киеве будут снова ремонтировать (фото)Другие новости
"АТБ" удалось объединить украинцев: для помощи онкобольным детям из "Охматдет" собрано более 5,5 млн гривенДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять