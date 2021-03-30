Он из оккупированной Горловки, она из Киева: двоим бездомным выдали паспорта и они готовятся к свадьбе

Двое бездомных в Киеве получили ИD карточки. Теперь у них в планах жениться и найти работу.

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Об этом сообщает Святошинская РГА в Facebook.

Так, Илья Олегович имеет непростую судьбу. Он родом из Горловки Донецкой области, в бурные времена переехал в Киев.

"Документы остались на неподконтрольной территории, поэтому с трудоустройством постоянно возникали трудности (устраивался только на временные подработки), хотя имеет два высших образования – преподаватель иностранных языков и строитель", – сообщают в администрации.

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Его спутница Ирина Львовна тоже имеет сложную судьбу. Но несмотря на большие жизненные трудности мужчина и женщина получили документы – ИD карточки.

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В ближайших планах этой почти семейной пары – жениться и найти работу.

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"Так две одинокие, непокоренные трудностями судьбы теперь будут вместе идти по жизни. Всех неравнодушных просим откликнуться и помочь им с трудоустройством", – пишут в сообщении.

Ранее мы писали, что на столичных Позняках снова образовалась гигантская свалка из мусора, который сюда снесли со всего микрорайона бездомные.

Также мы сообщали, что в Дарницком районе столицы обнаружили бездомных, которые поселились в колодцах теплотрассы.

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