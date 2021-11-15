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Освободили "заложников". СБУ провела антитеррористические учения в Киеве (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 ноября, 12:51
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Силовики создали оперативный штаб и отработали переговорный процесс с "террористами"

СБУ отработала противодействие террористическим угрозам в Киеве. По сценарию учений условные террористы захватили заложников – участников международного форума. Среди них был высокопоставленный чиновник иностранного государства, который приехал в Украину для участия в открытом мероприятии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Силовики создали оперативный штаб, отработали переговорный процесс с "террористами", было принято решение о проведении силовой фазы. Преступники были обезврежены, а заложники – освобождены.

"Нам всегда есть над чем работать, – заметил и.о. начальника Штаба – заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ Юрий Малашко. Терроризм – это явление, борьба с которым постоянно нуждается в новых превентивных подходах. Мы усовершенствуем практические знания, умения и навыки, делаем выводы, чтобы готовить рекомендации для всех субъектов борьбы с терроризмом".

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