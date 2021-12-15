Отказался угостить сигаретой: в Киеве мужчина пырнул ножом прохожего

В Киеве мужчина ранил ножомпрохожего за отказ угостить сигаретой. Драку заметили сотрудники полиции.
Об этом сообщает полиция Киева.
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Злоумышленник подошел к потерпевшему и попросил угостить сигаретой, но в ответ получил отказ. Между мужчинами возник конфликт. Пострадавший получил ранение ножом в живот.
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Драку заметили правоохранители, которые разняли мужчин и вызвали врачей.
Нападавший привлекался к уголовной ответственности?
Следователи задержали 28-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Полицейские установили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством, мошенничество и кражи.
Как накажут нарушителя
Сведения по этому событию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.
Мужчине уже сообщили о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Нападающему грозит до 8 лет лишения свободы.
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