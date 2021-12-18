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Отняло ноги. Вблизи Киева ребенка эвакуировали вертолетом прямо со стадиона (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
18 декабря, 19:32
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Полицейские ограничили доступ к стадиону "Проминь", чтобы вывезти мальчика
У мальчика по непонятным причинам отняло ноги.
У мальчика по непонятным причинам отняло ноги. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области ребенка пришлось эвакуировать вертолетом. У мальчика по неизвестным причинам отказали ноги.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Несчастье произошло в городке Иванков Вышгородского района. Полицейские ограничили доступ к стадиону "Проминь", чтобы на него мог сесть вертолет.

"Благодаря совместному проекту аеромедицинской эвакуации МВД и Минздрава полицейским вертолетом авиации МВД в медицинское учреждение доставили 12-летнего мальчика", – говорится в сообщении.

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Невероятное спасение во Львовской области

Полицейский вертолет доставил трехмесячного младенца из Каменки-Бужской в больницу Львова. Это десятая эвакуация с помощью авиации во Львовской области.

У младенца судорожный синдром. Полицейские вместе с врачами Львовского областного центра экстренной медицинской помощи по воздуху доставили ребенка во Львовскую детскую больницу. Там ребенку будет проведена диагностика и лечение.

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