Отняло ноги. Вблизи Киева ребенка эвакуировали вертолетом прямо со стадиона (видео)

В Киевской области ребенка пришлось эвакуировать вертолетом. У мальчика по неизвестным причинам отказали ноги.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Несчастье произошло в городке Иванков Вышгородского района. Полицейские ограничили доступ к стадиону "Проминь", чтобы на него мог сесть вертолет.
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"Благодаря совместному проекту аеромедицинской эвакуации МВД и Минздрава полицейским вертолетом авиации МВД в медицинское учреждение доставили 12-летнего мальчика", – говорится в сообщении.
Невероятное спасение во Львовской области
Полицейский вертолет доставил трехмесячного младенца из Каменки-Бужской в больницу Львова. Это десятая эвакуация с помощью авиации во Львовской области.
У младенца судорожный синдром. Полицейские вместе с врачами Львовского областного центра экстренной медицинской помощи по воздуху доставили ребенка во Львовскую детскую больницу. Там ребенку будет проведена диагностика и лечение.
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