"Перегнули палку": пассажирка такси, которая "ненавидит украинский", извинилась

Пассажиры киевского такси, которые говорили, что ненавидят украинский язык, извинились перед водителем.
Об этом пишет ТСН.
Перегнули палку
Когда видео скандала появилось в сети, водителю позвонила его героиня с извинениями.
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"Я просмотрела... Извините, мы реально перегнули палку", — сказала женщина.
В свою очередь водитель такси отмечает, что удалить разошедшееся по Сети видео уже невозможно, но и в полицию относительно разжигания вражды обращаться не собирается.
Подробности скандала
Во время поездки пассажирка заявила, что ненавидит украинский язык. После этого таксист остановил машину и попросил женщину и ее спутника покинуть салон. Водитель сказал, что не будет везти их из-за такого отношения к государственному языку.
В результате пассажир начал оскорблять таксиста и угрожать ему.
Водитель еще раз попросил пассажиров покинуть салон и отдал деньги за поездку. В конце мужчина назвал таксиста "националистом" и "тварью".
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