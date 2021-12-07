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"Перегнули палку": пассажирка такси, которая "ненавидит украинский", извинилась

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
7 декабря, 10:40
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В полицию водитель такси обращаться не собирается
Пассажир начал оскорблять таксиста и угрожать ему / Коллаж "Сегодня"
Пассажир начал оскорблять таксиста и угрожать ему / Коллаж "Сегодня"

Пассажиры киевского такси, которые говорили, что ненавидят украинский язык, извинились перед водителем.

Об этом пишет ТСН.

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Перегнули палку

Когда видео скандала появилось в сети, водителю позвонила его героиня с извинениями.

"Я просмотрела... Извините, мы реально перегнули палку", — сказала женщина.

В свою очередь водитель такси отмечает, что удалить разошедшееся по Сети видео уже невозможно, но и в полицию относительно разжигания вражды обращаться не собирается.

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Подробности скандала

Во время поездки пассажирка заявила, что ненавидит украинский язык. После этого таксист остановил машину и попросил женщину и ее спутника покинуть салон. Водитель сказал, что не будет везти их из-за такого отношения к государственному языку.

В результате пассажир начал оскорблять таксиста и угрожать ему.

Водитель еще раз попросил пассажиров покинуть салон и отдал деньги за поездку. В конце мужчина назвал таксиста "националистом" и "тварью".

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