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Под Киевом мотоциклист не дал девушке спрыгнуть с моста: видео спасения

7 августа 2021 17:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В результате все закончилось хорошо, и девушка с Донбасса была передана полиции – она объяснила, почему хотела покончить с собой

Девушка из Лисичанска оказалась под Киевом и не хотела жить. Коллаж "Сегодня"

Девушка из Лисичанска оказалась под Киевом и не хотела жить. Коллаж "Сегодня"

Под Киевом едва не произошла трагедия – девушка хотела сброситься с моста, но в последний момент мотоциклист, который проезжал мимо, помешал ее суициду. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

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Сама девушка объяснила свой поступок тем, что родители выгнали ее из дома в Лисичанске (Луганская область) и забрали ребенка.

"Спас девочку, которая хотела покончить жизнь самоубийством. По Одесской трассе, уже ближе к Киеву, заметил, что сидит девочка на пешеходном мосту, свесив ноги. Я развернулся и вернулся к ней. В это время возле нее уже был велосипедист, но она не хотела слезать. Удалось ее захватить и уложить на землю", – рассказал мужчина.

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В результате все закончилось хорошо и девушка была передана полиции.

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Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году в Киеве копы спасли девушку, пытавшуюся в прямом эфире спрыгнуть с моста. Свой поступок 18-летняя девушка объяснила проблемами в отношениях.

А в апреле этого года в Днепре полицейские спасли девушку, которая пыталась покончить с собой. Девушка жаловалась на проблемы в жизни и на работе.

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