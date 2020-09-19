Подозреваемому в нападении на Балуха избрали меру пресечения: что решил суд

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в нападении на Владимира Балуха. Мужчина проведет в СИЗО два месяца.

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Как рассказала в своем Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, подозреваемого арестовали без права внесения залога. По ее словам, 32-летний житель Киевской области полностью признал свою вину.

Мужчина отказался от адвоката и уверяет, что конфликт с Балухом произошел на бытовой почве.

"Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения)", – добавила Максимец.

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Отметим, что состояние Владимира Балуха остается стабильным. Врачи говорят, что если динамика будет положительной, на следующей неделе пациента будут пробовать вывести из медикаментозной комы.

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Напомним, на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. Первым на избиение патриота откликнулся Офис президента Украины Владимира Зеленского, сделав жесткое заявление. От Национальной полиции потребовали быстрого и полного расследования преступления.

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