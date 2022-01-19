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Погодные "качели": чего ждать украинцам до конца недели – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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19 января, 16:00
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Синоптики рассказали, какую погоду ждать в стране до конца этой недели – новый прогноз
Осадки в стране будут идти до конца недели / Коллаж "Сегодня"
Осадки в стране будут идти до конца недели / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в ближайшие станет холоднее. За пару дней температура воздуха опустится на несколько градусов, а из-за этого на дорогах и тротуарах будет гололедица. Также до конца недели в стране будет снежная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра, 20 января на западе страны прогнозируется от -1 до +2 градусов. Также синоптики обещают мокрый снег из-за плюсовой температуры и облачную погоду. На востоке столбики термометров будут колебаться от 5 градусов мороза до 0 градусов. На протяжении всего дня будет солнечно.

В северных регионах – от -1 до +3 градусов. На юге Украины будет теплее всего. Там ожидается от +3 градусов до +7 градусов. Также до самого вечера в этой части страны будет безоблачная погода.

Погода в Украине на 20 января. Скрин: Укргидрометцентр
Погода в Украине на 20 января. Скрин: Укргидрометцентр

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21 января на западе Украины температура воздуха будет от -3 градусов до -1 градуса. Также целый день в этой части страны будет идти снег. На востоке будет немного теплее. Там столбики термометров будут колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем будет мокрый снег.

В северных регионах – от -3 градусов до -1 градуса. Также ночью и днем синоптики обещают мокрый снег. На юге ожидается от +2 градусов до +5 градусов. В этот день осадков не будет, однако небо покроется облаками.

Погода в Украине на 21 января. Скрин: Укргидрометцентр
Погода в Украине на 21 января. Скрин: Укргидрометцентр

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В субботу, 22 января, на западе страны стане еще холоднее. Там прогнозируется от -4 до -2 градусов, а также снова снег, который будет идти днем и ночью. На востоке столбики термометров будут колебаться от -6 градусов до -4. Здесь синоптики обещают солнечную погоду.

В северных регионах – от -4 до -2 градусов и без осадков. На юге Украины температура воздуха также опустится. Столбики термометров покажут от -1 градуса до +1 градуса.

Погода в Украине на 22 января. Скрин: Укргидрометцентр
Погода в Украине на 22 января. Скрин: Укргидрометцентр

23 января облачно будет по всей Украине. На западе прогнозируется от -4 до -2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от -6 градусов до -4 градусов.

В северных регионах – от -4 до -2 градусов. На юге ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Небольшие осадки в этот день стоит ожить на западе, востоке и юге.

Погода в Украине на 23 января. Скрин: Укргидрометцентр
Погода в Украине на 23 января. Скрин: Укргидрометцентр

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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