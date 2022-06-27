Полиция вручила повестки двум сотням киевлян в неожиданном месте

Более 200 человек получили повестки

Полиция ловила нарушителей комендантского часа / Фото: Коллаж: Сегодня

Столичные правоохранители и военные комиссары в составе сводных мобильных групп провели рейд по ночным развлекательным заведениям, чтобы проверить соблюдение комендантского часа. Ряду нарушителей вручили повестки в армию, сообщили в Национальной полиции.

Глава столичной полиции Иван Выговский сообщил, что в течение выходных правоохранители провели проверку 420 заведений.

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"Полицейские Киева вместе с военными комиссарами ночью усиленно патрулируют улицы города, скверы и парки, а также акцентируется внимание на проверках ночных развлекательных заведений. Из всех проверенных в ночное время работали два заведения и выявлено 413 человек, нарушивших комендантский час. Из числа этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат", – сказал он.

Кроме того, правоохранители обнаружили лиц, у которых при себе были наркотические вещества. По всем выявленным фактам начаты уголовные производства.

"Полицейские составили 73 административных протокола по статьям 178 – распитие алкогольных напитков в запрещенных местах, 173 – мелкое хулиганство, 185 – злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мы и дальше будем проводить такие отработки, ведь каждый житель столицы должен понимать всю серьезность ситуации и осознавать опасность, которая еще есть со стороны страны-агрессора. Хочу подчеркнуть, что во время комендантского часа категорически запрещено передвигаться по городу, кроме спецтранспорта и случаев крайней необходимости", — отметил начальник полиции Киева.

Комендантский час

Напомним, с 15 мая комендантский час в Киеве будет длиться с 23:00 до 05:00. Также определен график работы коммунального транспорта:

метро – с 06:00 до 22:00;

наземный транспорт – с 06:00 до 23:00.

Ранее мы рассказывали, каковы правила комендантского часа и что делать, если вас задержал патруль.