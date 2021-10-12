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Половину Украины накроют дожди: прогноз погоды на 12 октября

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
12 октября, 06:00
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Теплее всего в этот день будет на востоке и юге страны
В Украине будет по-настоящему осенняя погода/Коллаж: Сегодня
В Украине будет по-настоящему осенняя погода/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 12 октября, в Украине ожидается прохладная, дождливая погода. В то же время недавно в Карпатах зафиксировали -9 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Во всех областях ветер будет 5-10 м/сек. Осадки стоит ожидать жителям Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

На западе Украины температура будет колебаться от +9 до +13 градусов. На востоке синоптики прогнозируют 12-16 градусов тепла.

В северных регионах столбики термометров будут достигать +10-14 градусов. На юге температура составит 13-17 градусов тепла.

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В Киеве день пройдет без осадков. Температура — +10-12 градусов.

Юг Украины может превратиться в пустыню

Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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По словам ученого Евгения Дикого, это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Согласно его прогнозу, через несколько десятков лет это может привести к образованию пустыни на юге Украины.

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