Посидеть на яйцах. В центре Киева появилась необычная лавочка (фото)

Она находится на улице Городоцкого – жители Киева уже успели ее сломать, вырвали часть деревянных яиц, а кто-то даже лотки повредил

В центре Киева установили необычную лавочку

В центре Киева появилась необычная лавочка. Она сделана из лотков деревянных яиц. Необычный объект расположен на улице Городецкого.

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Киевляне активно обсуждали фото лавочки в социальных сетях еще 12 мая. Мнения по поводу оригинального арт-объекта разделились. Многие киевляне так и не поняли креативной идеи. Люди называют лавочку жлобством и безвкусицей. А некоторым горожанам она понравилась

Люди называют лавочку жлобством и безвкусицей / Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Прикольно. В Киеве появилось место, где можно "посидеть на яйцах", - пишут в комментариях под фото.

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Спустя несколько дней горожане уже сломали лавочку / Фото: Александр Марущак, Сегодня

Увы, в идеальном состоянии лавочка простояла недолго. Сегодня утром она выглядела уже по-другому. С лавочки вырвали деревянные яйца, а в некоторых местах и части лотков.

Многим понравилась идея, хотя они не понимают почему именно яйца / Фото: Александр Марущак, Сегодня

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"Такие лавочки – это не для наших людей. Им нужно ставить что-то из бетона или арматуры, чтобы не могли сломать. Мне эта лавочка нравилась. Очень оригинально сделано. Такой себе бесплатный массаж, когда сидишь на ней", – рассказала киевлянка Ольга, которая работает в офисе на Городецкого.

В Киеве можно "посидеть на яйцах" / Фото: Александр Марущак, Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Киеве установили 20 новых лавочек, пять из которых оснащены солнечными батареями.