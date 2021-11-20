В Украине заработал виртуальный тур в Чернобыль

В Украине запустили сайт "Чернобыль. Путешествие", позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения.
Об этом сообщает онлан-проект "Чернобыль. Путешествие".
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Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.
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"Образовательный проект и коммуникационная платформа "Чернобыль. Путешествие" – продолжение одноименной выставки, которая открылась на ВДНХ к 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС", – говорится на сайте.
Попадая на сайт посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю:
- погружение в контекст головокружительного "1986" года;
- исследование анатомии "Катастрофы" и ее последствий;
- научный взгляд н аварию в блоке "Атом";
- истории людей, судьбы которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года;
- изучение зоны отчуждения;
- обсуждение о судьбе Чернобыля.
- Посетителям также предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зону отчуждения.
Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. В частности, платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья.
Ранее мы писали:
- В некоторых помещениях Чернобыльской АЭС наблюдался рост нейтронной активности.
- Дизайнеры "восстановили" покинутый после Чернобыльской аварии город Припять, показав, как бы он мог сейчас выглядеть.