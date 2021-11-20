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В Украине заработал виртуальный тур в Чернобыль

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
20 ноября, 00:33
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Платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья
Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. Коллаж "Сегодня"
Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. Коллаж "Сегодня"

В Украине запустили сайт "Чернобыль. Путешествие", позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения.

Об этом сообщает онлан-проект "Чернобыль. Путешествие".

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Подробности

Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.

"Образовательный проект и коммуникационная платформа "Чернобыль. Путешествие" – продолжение одноименной выставки, которая открылась на ВДНХ к 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС", – говорится на сайте.

Попадая на сайт посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю:

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  • погружение в контекст головокружительного "1986" года;
  • исследование анатомии "Катастрофы" и ее последствий;
  • научный взгляд н аварию в блоке "Атом";
  • истории людей, судьбы которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года;
  • изучение зоны отчуждения;
  • обсуждение о судьбе Чернобыля.
  • Посетителям также предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зону отчуждения.

Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. В частности, платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья.

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