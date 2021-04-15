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В Киеве обещают тем, кто возьмет животное из приюта, приятный бонус

15 апреля, 20:05

Виктория Барановская Виктория Барановская

Поскольку люди очень редко забирают из питомников домашних любимцев, ветеринарная больница пообещала им сертификат на бесплатный поход к стоматологу

В Киевской городской больнице ветеринарной медицины решили поощрять киевлян, которые будут забирать животных из приютов. Им предлагают поход к стоматологу, правда для животного.

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Об этом сообщает пресс-служба КМДА.

Животных из приютов забирают редко, зачастую люди покупают четвероногих друзей у проверенных заводчиков. Чтобы из смотивировать, руководство больницы придумало заманчивое предложение.

"Мы решили предложить дополнительный бонус – бесплатную услугу ухода за полостью рта животному, которую забирают в семью из нашего убежища. Каждый новый хозяин получит подарочный сертификат и может в удобное время им воспользоваться", – рассказала и.о. директора КП Наталья Мазур.

Подобная процедура стоит немало, а уход за ротовой полостью у животных очень важен. По словам ветеринаров, если запустить состояние зубов любимца, в будущем потребуется процедура удаления налета или даже удаления зубов.

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Ранее мы сообщали, что пока в США во время пандемии один приют пристраивал в хорошие руки около 10 питомцев в день, приют в Украине принимал к себе в два раза больше брошенных животных, чем до начала карантина. А подарить новый дом котам и собакам, попавшим на улицу, оказались согласны в 1,5 раза меньше украинцев.

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