"Проезд в трамвае стоил три копейки". Чиновница КГГА ностальгирует о жизни в Советском Союзе

Пользователи Сети не все разделили мнение Елены Фиданян

Столичная чиновница затосковала по СССР и вызвала скандал / Фото: Коллаж: Сегодня

Как было хорошо жить в СССР – не боялись пить воду, не было коронавируса, в транспорте был дешевый проезд, а также не бушевали вандалы. Именно так отзывается о прошедшем времени директор департамента образования и науки Киевской городской госадминистрации Елена Фиданян.

Ностальгический пост она опубликовала в Facebook.

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"Времена, когда: не было ковида; мы не боялись пить воду из уличных автоматов; мы пользовались многоразовыми стаканами и их не уничтожали вандалы; мы не покупали воду для дома, а пили из крана", – вспоминает она.

Также она отметила времена, когда копейки имели денежный вес:

"Стакан воды без сиропа стоил 1 копейку, с сиропом – 3 копейки; проезд в трамвае стоил 3 копейки, троллейбусе – 4 копейки, в автобусе и метро – 5 копеек; стакан чая в школьной столовой – 2 копейки, томатный сок – 10 копеек, большой бублик с маком – 5 копеек; школьная тоненькая тетрадь – 3 копейки, дневник – 14 копеек".

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Мнения комментаторов под ее постом разделились. Одни согласны с чиновницей, другие же наоборот начали вспоминать и плохие моменты из прошлого.

"А зимние сапоги за месячную зарплату инженера? А еще нужно было за ними два часа в очереди постоять. По этому тоже соскучились? Могу привести огромный список по чем я не тоскую, но буду бороться до конца моих дней, чтобы оно никогда не вернулось", – пишет Ирина Бучковски.

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"Елена, если вы хотите вернуться к совку, то у нас территория для тех, кто тоже любит. ДНР и ЛНР будут рады вас встретить", – написал Андрей Кузьменко.

"Отдельно хочу поблагодарить советскую школу за парту не по размеру, из-за чего я уничтожил себе зрение и спину.

И за стоматологов, наезжавшим в школу "из района", чтобы уничтожить мои зубы", – вспоминает Александр Ерощев.

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