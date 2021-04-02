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Прошел год. Чем обернулась операция в Украине по пересадке костного мозга от неродственного донора

2 апреля, 19:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Год назад 19-летний парень из Германии стал донором для маленького Назара

Маленькому Назару первому в Украине сделали пересадку костного мозга от неродственного донора.

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Об этом сообщает "Охматдит" в Facebook.

Вчера в стенах больницы 2-летний джентльмен в галстуке и жилете получил торт и шарики, носился по коридорам больницы и много смеялся. Праздник маленького Назарчика – еще и праздник всех врачей и активистов, выдающийся день для всей страны.

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"Год назад 19-летний парень из Германии стал донором для Назара. В разгар локдауна несмотря на закрытые границы ценный груз довезли в Украину. Вопреки всем обстоятельствам первая успешная трансплантация неродственного донора состоялась. За год в Украине провели уже шесть трансплантаций от неродственных доноров", – говорится в сообщении.

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Тогда за услуги получения клеток оплатили двое благотворителей: Артем Дубнов и Оксана Дмитриева. Теперь это происходит за счет государства.

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Отметим, в Украине в таких операциях ежегодно нуждаются 100-150 детей.

Ранее мы писали, какие операции по трансплантации делают украинские врачи.

Смотрите – 5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

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Киев трансплантация Украина костный мозг Охмадет

Источник: Сегодня

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