Прямо в грудь: в центре Киева мужчину проткнули ножницами

В центре столицы житель Киевской области ранил ножницами прохожего. Полицейские начали уголовное производство.
Об этом сообщает полиция Киева.
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Неизвестный ранил мужчину в подземном переходе возле станции метро "Майдан Незалежности" из-за того, что между ними возник конфликт. В полиции сайту "Сегодня" сообщили, что мужчины были не знакомы.
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"Конфликт возник спонтанно. Эти двое мужчин ранее не были знакомы", – уточнила нам в комментарии пресс-офицер Шевченковского управления полиции столицы Анна Зубрева.
Ножницами нападающий попал грудь пострадавшему. На место прибыли полицейские. Мужчину с ранением госпитализировали в больницу.
Как накажут виновника
Правоохранители установили личность нарушителя и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний житель Киевской области. Раньше он уже был судимый за кражу.
Полицейские начали уголовное дело по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Нападающему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
В Кирилловке молодого парня убили из-за украинского языка
Как стало известно, погибшего звали Николай. По словам отца парня, на его сына напал мужчина родом из Луганска. Он был в состоянии алкогольного опьянения и якобы начал конфликтовать с Николаем из-за того, что тот говорил на украинском языке.
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