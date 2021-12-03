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Прямо в грудь: в центре Киева мужчину проткнули ножницами

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
3 декабря, 12:22
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Нападающему теперь грозит до 8 лет лишения свободы
Нападающего задержали / Коллаж "Сегодня"
Нападающего задержали / Коллаж "Сегодня"

В центре столицы житель Киевской области ранил ножницами прохожего. Полицейские начали уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Киева.

Подробности

Неизвестный ранил мужчину в подземном переходе возле станции метро "Майдан Незалежности" из-за того, что между ними возник конфликт. В полиции сайту "Сегодня" сообщили, что мужчины были не знакомы.

"Конфликт возник спонтанно. Эти двое мужчин ранее не были знакомы", – уточнила нам в комментарии пресс-офицер Шевченковского управления полиции столицы Анна Зубрева.

Ножницами нападающий попал грудь пострадавшему. На место прибыли полицейские. Мужчину с ранением госпитализировали в больницу.

Как накажут виновника

Правоохранители установили личность нарушителя и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний житель Киевской области. Раньше он уже был судимый за кражу.

Полицейские начали уголовное дело по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Нападающему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В Кирилловке молодого парня убили из-за украинского языка

Как стало известно, погибшего звали Николай. По словам отца парня, на его сына напал мужчина родом из Луганска. Он был в состоянии алкогольного опьянения и якобы начал конфликтовать с Николаем из-за того, что тот говорил на украинском языке.

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