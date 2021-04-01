"Это не шутки": под стенами Офиса президента устроили перфоманс с клоунами (фото)

В Киеве 1 апреля, в День смеха, Нацкорпус проводит акцию под стенами Офиса президента, сообщает корреспондент "Сегодня".

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К зданию принесли плакаты, клоунов, а также палатки, которые обвешаны бинтами в краске.

"В рамках акции мы напомним президенту, почему деятельность коллаборационистов — это вовсе не смешно", – пишут на сайте Нацкорпуса.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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Как пишет пресс-центр Нацкорпуса, еще 19 февраля 2021 года СНБО ввела санкции в отношении Медведчука, его жены Оксаны Марченко и связанных с одиозным политиком компаний.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Также в офисах организации "Украинский выбор", главой которой является Виктор Медведчук, СБУ провела ряд обысков, связанных с антиукраинской подрывной деятельностью этой организации.

Реклама Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

"Санкции и обыски — это, безусловно, позитивные шаги. Однако никакие полумеры не является действенным механизмом для противодействия пятой колонне. Кум Путина Медведчук, координатор боевых отрядов ОПЗЖ Кива, пророссийский пропагандист Шарий и все, кто работал против Украины, должны понести наказание", – пишут в пресс-службе.

Поэтому Нацкорпус проводит акцию-перформанс у здания Офиса Президента.

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Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

В рамках акции они хотят напомнить президенту, почему деятельность коллаборационистов — это вовсе не смешно.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Сейчас на месте жгут файера.

Фото: Анастасия Блищик, "Сегодня"

Фото: Анастасия Блищик, "Сегодня"

Фото: Анастасия Блищик, "Сегодня"

Ранее мы писали, что в Харькове "Нацкорпус" ворвался на сессию райсовета.

Напомним, что "Нацкорпус" назвал фермером участника драки под Радой, фото которого стало мемом.

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