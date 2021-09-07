Ремонт в Лукьяновском СИЗО: в Минюсте показали фото камер до и после

В Министерстве юстиций улучшают условия содержания людей в СИЗО

Как теперь выглядят камеры в столичном СИЗО. Фото: коллаж "Сегодня"

Продолжаются ремонтные работы в камерах киевского следственного изолятора. Осуществляют их за счет поступлений денег за платные камеры с особыми условиями.

Фотографиями поделились в Министерстве юстиции Украины в Facebook.

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Согласно данным чиновников, за 27 тысяч гривен в Лукьяновке кардинально изменили вид прогулочного дворика №42.

Прогулочный дворик. Фото: Минюст/Facebook

"На этот раз было отремонтировано не только очередную камеру, но и прогулочную площадку в СИЗО", – говорится в сообщении.

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Камеры в СИЗО. Фото: Минюст/Facebook

Платные камеры в СИЗО

В 2020 году Минюст запустил экспериментальный проект – за деньги начал предоставлять улучшенные условия проживания и питания для заключенных. Первые платные камеры появились в Киевском изоляторе, затем их открыли во Львове и Чернигове.

Что находится в платной камере:

обычная или двухъярусная кровать с деревянными быльцами;

стол и стулья;

шкаф для одежды;

огороженный санузел;

полка;

смеситель и умывальник;

телевизор с подставкой;

микроволновка;

урна;

инвентарь для уборки.

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Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

Как выглядят изнутри VIP-камеры в Черновицком СИЗО, смотрите в сюжете: