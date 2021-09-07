Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Ремонт в Лукьяновском СИЗО: в Минюсте показали фото камер до и после

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 сентября, 16:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Министерстве юстиций улучшают условия содержания людей в СИЗО
Как теперь выглядят камеры в столичном СИЗО. Фото: коллаж "Сегодня"
Как теперь выглядят камеры в столичном СИЗО. Фото: коллаж "Сегодня"

Продолжаются ремонтные работы в камерах киевского следственного изолятора. Осуществляют их за счет поступлений денег за платные камеры с особыми условиями.

Фотографиями поделились в Министерстве юстиции Украины в Facebook.

Реклама

Согласно данным чиновников, за 27 тысяч гривен в Лукьяновке кардинально изменили вид прогулочного дворика №42.

Прогулочный дворик. Фото: Минюст/Facebook
Прогулочный дворик. Фото: Минюст/Facebook

"На этот раз было отремонтировано не только очередную камеру, но и прогулочную площадку в СИЗО", – говорится в сообщении.

Реклама

Камеры в СИЗО. Фото: Минюст/Facebook
Камеры в СИЗО. Фото: Минюст/Facebook

Платные камеры в СИЗО

В 2020 году Минюст запустил экспериментальный проект – за деньги начал предоставлять улучшенные условия проживания и питания для заключенных. Первые платные камеры появились в Киевском изоляторе, затем их открыли во Львове и Чернигове.

Что находится в платной камере:

  • обычная или двухъярусная кровать с деревянными быльцами;
  • стол и стулья;
  • шкаф для одежды;
  • огороженный санузел;
  • полка;
  • смеситель и умывальник;
  • телевизор с подставкой;
  • микроволновка;
  • урна;
  • инвентарь для уборки.
Реклама

Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.

Как выглядят изнутри VIP-камеры в Черновицком СИЗО, смотрите в сюжете:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

7 сентября 1991. Крымские татары провели пикет на Площади Независимости и в Мариинском парке Киева

Погрузиться в тот день
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 197 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять