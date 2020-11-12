"Решить вопрос" за 4 млн: в Киеве будут судить женщину за вымогательство

Женщину задержали во время получения первой части денег

Киевские правоохранители задержали женщину, которая требовала четыре миллиона гривен взятки и обещала повлиять на служащих подразделения Антимонопольного комитета.

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Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины в Facebook.

Она предлагала "порешать" все вопросы о размерах штрафных санкций, наложенных на коммерческие структуры из-за нарушения ими законодательства.

"Задержали женщину в одном из заведений общественного питания Киева. С места задержания правоохранители изъяли 600 тыс. гривен, которые она получила как первую часть неправомерной выгоды от представителей двух обществ", – говорится в сообщении.

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Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас досудебное расследование в производстве завершено, обвинительное заключение направлено в суд.

Ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что на Закарпатье СБУ задержала "слугу народа" на вымогательстве взятки.

А также в Киеве двух полицейских задержали во время получения взятки в 250 тысяч гривен.

Подозреваемый в вымогательстве нардеп Юрченко был арестован – смотрите видео:

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Видео: НАБУ

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