Резиденцию Януковича передали в аренду. Что там будет? (видео)

В Сухолучье предприниматели обустроят модульный бутик-отель с собственным пляжем и развлечениями – его взяли в аренду до 2025 года

Власти передали Сухолучье в аренду для бутик-отеля / Фото: коллаж "Сегодня"

Сухолучье появилось еще в советские времена. Именно эту роскошную территорию – облюбовала партийная номенклатура. Здесь охотился Владимир Щербицкий, отдыхал – в скромном охотничьем доме неподалеку воды. А вот Виктор Янукович – любил роскошь. В 2004 году тогда еще премьер, прибрал к рукам этот заповедник и возвел здесь – загородные хоромы.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Зоряна Степаненко.

Чтобы так свободно разгуливать по коридорам владений экс-президента, – раньше и представить было невозможно. Вообще существование этой усадьбы – для простых избирателей было тайной. А Янукович, отгородившись забором, здесь постоянно гулял, охотился, рыбачил.

Это его убежище – не такое большое и знаменитое, как в Межигорье. Никакого золотого батона. Наш проводник Геннадий жалуется: такие сувениры украли. А заодно – немало ценного.

Сделали это – мародеры, которые воспользовались суматохой в стране после бегства Януковича. Но остатков былой роскоши здесь все равно немало.

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"Процедурная какая-то, массажная. Есть мраморный стол с подогревом", – говорит Геннадий.

Для Януковича это был просто дом выходного дня! За 10 лет заночевал – здесь четыре раза. Хотя приезжал каждую неделю. Подстрелил кабана – и обратно вертолетом в Межигорье. Теперь за обоими резиденциями, по поручению государства, присматривают общественные активисты. Они и устроили нам эксклюзивную экскурсию "Сухолучьем".

"Уютный лесок, свежий воздух и целый контактный зоопарк вокруг. Мы уже видели и оленей, и косуль, и лошадей – они даже позволяют себя погладить, если в хорошем настроении. Не буду проверять. Раньше это все было доступно узкому, ограниченному кругу VIP- охотников. А в данный момент здесь может побывать каждый желающий рядовой украинец", – рассказала корреспондент Зоряна Степаненко.

Вход – 50 гривен. Заработанного – активистам не хватало даже на содержание усадьбы. И государство сдало комплекс в аренду. Тендер выиграли предприниматели, которые знают толк в гостинично-ресторанном бизнесе.

"Есть такие модульные гостиницы – собрал, разобрал. Намыть пляж, где народ может спокойно загорать, сделать небольшой бассейн. Тоже привлечет народа", – рассказал представитель арендаторов "Сухолучье" Александр Коптев

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Резиденция Януковича – станет бутик-отелем. Кухня на берегу озера, где он любил ужинать, – рестораном. Также будет большой парк.

"Абсолютно всем желающим, посетителям будет обеспечен доступ к прибрежной защитной полосы. В лес. Ничего не изменится", – сказал руководитель АРМА Виталий Сигидин

Зато государство – заработает. Ежемесячно – за аренду – в госбюджет будет перечисляться сто тысяч гривен, и так – до 2025 года. Менять кардинально бывшие владения Януковича – предприниматели не имеют права.

Ранее мы сообщали, что в Украине открывают ранее закрытые резиденции – Залесье, остров Бирючий, Конча-Заспу. Раньше обычные граждане не могли там отдыхать.

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