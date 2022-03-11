Россия готовит новую попытку штурма Киева – Минобороны Великобритании

Российские войска имеют "низкий прогресс", однако они могут готовиться к новой атаке на Киев в ближайшие дни. Для этого Россия попытается сбросить и перегруппировать свои силы.
Об этом сообщает Минобороны Британии.
"Россия, вероятно, попытается сбросить и перегруппировать свои силы для возобновления наступательных действий в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева", – говорится в сообщении.
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Также российские сухопутные войска продолжают достигать низкого прогресса.
"Логистические проблемы, препятствующие продвижению россиян, сохраняются, как и сильное украинское сопротивление...Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением", – говорится в сообщении.
Под Киевом стоят заградотряды кадыровцев
В Киевской области стоят специальные отряды кадыровцев. Они сдерживают огнем российских оккупантов, которые отказываются воевать с ВСУ или хотят сбежать. Таким образом кадыровцы не дают отступать российским военным, угрожая смертью.
По словам члена комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского, есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". Также он подчеркнул, что Россия повторяет сталинские и гитлеровские методы ведения войны.
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