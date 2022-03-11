Росія готує нову спробу штурму Києва – Міноборони Великої Британії

Російські війська спробують скинути та перегрупувати свої сили

Відновити наступ окупанти можуть найближчими днями / Колаж "Сьогодні"

Російські війська мають "низький прогрес", однак вони можуть готуватися до нової атаки на Київв найближчі дні. Для цього Росія спробує скинути та перегрупувати свої сили.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

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"Росія, ймовірно, спробує скинути та перегрупувати свої сили для відновлення наступальних дій найближчими днями. Це, ймовірно, включатиме операції проти столиці Києва", – йдеться у повідомленні.

Також російські сухопутні війська продовжують досягати низького прогресу.

"Логістичні проблеми, що перешкоджають просуванню росіян, зберігаються, як і сильний український опір", – йдеться у повідомленні.

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Під Києвом стоять загороджувальні загони кадировців

На Київщині стоять спеціальні загони кадировців. Вони стримують вогнем російських окупантів, котрі відмовляються воювати з ЗСУчи хочуть втекти. Таким чином, кадировці не дають відступати російським військовим, погрожуючи смертю.

За словами члена комітету ВР з нацбезпеки та оборони Федора Вениславського, є інформація, що в окупаційних військах створюються "загороджувальні загони". Також він наголосив, що Росія повторює сталінські та гітлерівські методи ведення війни.

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