Рост смертности и новая опасность: все о COVID-19 в Киеве

В Киеве за прошедшие сутки умерли от коронавируса на 25 человек больше, чем 22 февраля. Статистика растет, а медики фиксируют, что люди, которые переболели COVID-19, намного чаще подвергаются депрессии и психическим расстройствам.
Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о ситуации с коронавирусом в Киеве.
Статистика COVID-19
В Киеве за сутки медики зафиксировали 3 699 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Также вылечились от COVID-19 за 22 февраля 3 007 людей, а вот умерли от инфекции 33 жителя столицы. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 441 459.
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Оранжевая зона в столице
Киев сейчас находится в оранжевой зоне карантинных ограничений. До этого две недели Киев был "желтым".
В оранжевой зоне запрещено:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
- межобластные и международные перевозки.
Также в этой зоне местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.
COVID-19 может повлиять на психику
Люди, которые переболели коронавирусом, на 35% чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40% чаще подвергались депрессии, чем другие респонденты.
У таких пациентов на 41% чаще наблюдались проблемы со сном и на 80% чаще нейрокогнитивный спад, проявляющийся в забывчивости, спутанности сознания, отсутствии сосредоточенности и других нарушениях.
Одна из гипотез свидетельствует, что вирус может проникать в головной мозг и разрушать клеточные и нейронные связи, тем самым вызывая психические расстройства.
Главные симптомы опасного штамма у детей
"Омикрон" все чаще поражает украинцев. Новый штамм фиксируют и у детей.
- резкое повышение температуры;
- насморк и заложенность носа;
- "сухое" горло, когда оно першит и печет (у маленьких детей от этого ухудшается аппетит).
Среди характерных проявлений заболевания — в течение первых двух дней после заражения у ребенка плохо сбивается температура.