Сам отпал? В Киеве Льва Толстого приземлили лицом на тротуар

Бронзовая аннотационная доска уже второй день лежит под стеной дома

Бронзовая доска с российским писателем теперь прикреплена не к стене, а к асфальту/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве неизвестные демонтировали аннотационную бронзовую доску российскому писателю Льву Толстому. Она была установлена в 1978 году на фасаде дома (Большая Васильковская, 24) в начале площади Льва Толстого, возле входа в подземный переход к одноименной станции метро.

Об этом сообщает Сегодня.

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На аннотационной бронзовой доске указано, что имя писателя Льва Толстого площадь носит с 1938 года. В социальных сетях сообщают, что доска писателю "отпала" и сейчас лежит возле здания. Судя по всему, доску с барельефом российского писателя силой оторвали от фасада и приземлили на тротуар. Там она уже лежит второй день. Таким образом неизвестные намекают, что площадь больше не будет носить имя Льва Толстого.

Что говорят в КГГА?

В Департаменте охраны культурного наследия КГГА нам сообщили, что аннотационная доска Льва Толстого не находилась у них на балансе.

"Это доска не числится у нас на балансе. На место выедут инспекторы для проверки. Балансодержатель дома – отвечает за имущество, которое есть у него на балансе. Если что-то разбито или украдено, то балансодержатель должен на это отреагировать – обратиться к правоохранителям", — сообщил сайту "Сегодня" директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

В департаменте говорят, что в городе уже были зафиксированы самовольные демонтажи памятных элементов объектов культурного наследия, посвященные людям, которые были причастны к коммунистическому режиму.

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"На сегодня назрела необходимость для принятия соответствующего законодательства которое касается деруссификации", — добавляет Александр Никоряк.

Что говорят в полиции?

В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что по линии "102" не поступало вызовов по поводу демонтажа таблички Льва Толстого. Возможно, на место ЧП выезжали сотрудники патрульной полиции.

В Киеве демонтировали символ "дружбы" с РФ

26 апреля в Киеве демонтировали бронзовую скульптуру двух рабочих "в ознаменование воссоединения Украины с Россией". Скульптурная композиция, установленная в 1982 году, была частью арки Дружбы народов.

Прямо во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

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