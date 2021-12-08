Сьогодні на дорогах Києва буде небезпечно: як уникнути травм та ДТП

Синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах столиці протягом дня

8 грудня у Києві значно ускладняться погодні умови. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вдень 8 грудня в Києві очікується ожеледь, на дорогах – ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляють у пресслужбі КМДА.

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Сьогодні у столиці буде мокрий сніг і дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура протягом доби 0-2 градуси морозу.

В таку погоду слід бути обережними, пересуваючись містом.

Поради водіям та пішоходам

Поради водіям:

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потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

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