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Сегодняшняя ночь в Киеве снова будет сложной – Кличко

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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27 февраля, 22:25
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Мэр Киева утверждает, враг сатанеет и продолжает расстреливает мирные дома
Оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру города / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру города / Коллаж "Сегодня"

Сегодняшняя ночь в Киеве снова будет сложной. Защитники готовятся защищать столицу, а киевлян призывают провести эту ночь в укрытиях.

Об этом сообщает в видео-обращении мэр Киева Виталий Кличко.

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"Враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери – и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских", – говорит Виталий Кличко.

Мэр Киева уточнил, что сегодня он был на укреплениях, которые люди помогают возводить бойцам теробороны.

"Я хочу поддержать украинских бойцов и поблагодарить за выдержку жителей Ирпеня, Ворзеля, Бучи и Гостомеля. Где продолжаются ожесточенные бои, потому что враг рвется в Киев. Держитесь! Итого выстоим!", – добавил Виталий Кличко.

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Ситуация в Украине 27 февраля

  • Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ: отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.
  • Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.
  • Ни один боец Вооруженных сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
  • Украинские военнослужащие отбили Волноваху – город на юго-западе Донецкой области, сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook. Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские лица, трупы на улицах. Люди прячутся в подвалах.
  • Прорыв вражеских сил в направлении Ирпеня подтвердился, но бойцы ВСУ сумели отбить атаку. Об этом рассказал в своем видеообращении мэр города Александр Маркушин.

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