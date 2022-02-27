Сегодняшняя ночь в Киеве снова будет сложной – Кличко

Мэр Киева утверждает, враг сатанеет и продолжает расстреливает мирные дома

Оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру города / Коллаж "Сегодня"

Сегодняшняя ночь в Киеве снова будет сложной. Защитники готовятся защищать столицу, а киевлян призывают провести эту ночь в укрытиях.

Об этом сообщает в видео-обращении мэр Киева Виталий Кличко.

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"Враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери – и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских", – говорит Виталий Кличко.

Мэр Киева уточнил, что сегодня он был на укреплениях, которые люди помогают возводить бойцам теробороны.

"Я хочу поддержать украинских бойцов и поблагодарить за выдержку жителей Ирпеня, Ворзеля, Бучи и Гостомеля. Где продолжаются ожесточенные бои, потому что враг рвется в Киев. Держитесь! Итого выстоим!", – добавил Виталий Кличко.

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Ситуация в Украине 27 февраля

Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ: отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.

Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.

Ни один боец Вооруженных сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Украинские военнослужащие отбили Волноваху – город на юго-западе Донецкой области, сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook. Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские лица, трупы на улицах. Люди прячутся в подвалах.

Прорыв вражеских сил в направлении Ирпеня подтвердился, но бойцы ВСУ сумели отбить атаку. Об этом рассказал в своем видеообращении мэр города Александр Маркушин.

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