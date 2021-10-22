Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Школи Києва підуть на дистанційку після канікул? У КМДА відповіли

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
22 жовтня, 17:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Школярі однозначно пробудуть вдома два тижні, але тільки один з них точно буде канікулами
Школярів можуть перевести на дистанційне навчання.
Школярів можуть перевести на дистанційне навчання. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві можуть продовжити шкільні канікули на два тижні. Але також влада розглядає введення дистанційного навчання.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Реклама

Шкільні канікули в столиці триватимуть з 23 по 31 жовтня.

"Щодо другого тижня буде прийнято додаткове рішення: або продовження осінніх канікул, або дистанційне навчання", – йдеться в повідомленні.

При цьому дитячі садки в червоній зоні працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Реклама

Київ на порозі червоної зони

Рішення про посилення карантину повинні прийняти вже сьогодні. Столиця перейде в червону зону в найближчі дні.

Сьогодні мер міста Віталій Кличко назвав обмеження, які вже зовсім скоро будуть діяти в столиці. Будуть заборонені:

  • прийом відвідувачів в ресторанах і кафе,
  • діяльності установ готельної сфери,
  • відвідування родиною і сторонніми особами установ соціального захисту,
  • робота спортзалів і фітнес-центрів,
  • проведення всіх масових заходів,
  • буде обмежений доступ відвідувачів в приміщення ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, за винятком надзвичайних випадків.

Заборона не буде діяти за умови наявності у відвідувачів і працівників закладів та установ негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 жовтня 1991. Кабінет міністрів України видав розпорядження про створення українського трамваю...

Зануритись у той день
Тепло у Києві
До початку опалювального сезону залишилося
Докладно
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти