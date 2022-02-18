Штормовой ветер и дождь: погода в Украине 18 февраля

Сегодня в стране ожидается падение температуры и осадки

В этот день погода испортится/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 18 февраля, будет ветреной. Порывы ветра будут достигать 22 м/с. Температура воздуха в этот день пойдет вниз, по сравнению с предыдущим днем.

Про это сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Сегодня порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых 15-22 м/с. Температура воздуха составит +2+7 градусов. Будет преобладать влажная погода. Ожидается дождь и мокрый снег.

По информации Укргидрометцентра, осадки ожидаются во всех областях Украины, кроме Закарпатской. Там прогнозируют переменную облачность.

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Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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