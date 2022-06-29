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Синоптики попередили киян про різке погіршення погоди – де рятуватися

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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29 червня, 12:57
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Очікуються грози, а в окремих районах області – град та шквали вітру до 15-20 м/с
У Київ насувається негода. Фото: колаж "Сьогодні"
У Київ насувається негода. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 29 червня, жителів Києва та області попередили про погіршення погодних умов. Так, у столицю прийдуть дощі та грози. Також очікується перший рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації.

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За даними Українського гідрометеорологічного центру, вдень 29 червня очікуються грози, а в окремих районах області – град та поривчастий вітер до 15-20 м/с.

Рівень небезпечності – I, жовтий.

"Будьте обережні. Нагадуємо, під час потужного вітру щільно закривайте вікна будинків, а на вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач", – наголосили у Київській ОДА.

Дивовижне природне явище змусило киян запанікувати

Увечері, 28 червня, мешканців столиці України налякали гучні звуки. Однак насправді це виявилися не вибухи та чергові обстріли з боку російських окупантів, а грім і блискавка. Гучні звуки налякати жителів Київщини, але не варто було боятися.

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Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні та Києві завтра, 30 червня.

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Герої не вмирають!

Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
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