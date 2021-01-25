Синоптики предупредили киевлян об ухудшении погоды: сильный ветер, дождь и снег

Завтра, 26 января, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр .

На дорогах столицы во вторник местами гололедица. Также будет облачно, ночью умеренный, днем небольшой дождь с переходом в снег, температура ночью и днем 2-4 °С тепла.

Синоптики напомнили основные рекомендации специалистов, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра

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все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т. д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал где в Украине испортится погода на этой неделе и где будут снег, метели и дожди .

Ранее мы сообщали, что синоптики дали прогноз на февраль. Последний месяц зимы отметится погодными качелями, ситуация будет меняться чуть ли не каждые два-три дня. Но морозов до -20 больше не будет, говорят синоптики. Потепление на днях почувствуют жители всех регионов страны.

Видео: Сегодня

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