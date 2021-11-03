"Скажи ні COVID-фашизму". У Києві проходить Марш антивакцинаторів – трансляція (оновлюється)

Люди обурюються через відсторонення від роботи без щеплень, дистанційного навчання

У Києві сьогодні відбувається акція противників вакцинації проти коронавірусу. Серед гасел – "За відновлення правопорядку в Україні!", "За заборону примусової медицини!", "За належну освіту наших дітей!", а також "Скажи ні COVID-фашизму".

Сайт "Сьогодні" стежить за всіма подіями. Що вимагають мітингувальники:

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Скасування карантину та примусової вакцинації.

Створення народної комісії для моніторингу.

Закликають розпочати розслідування та дізнатися, чим вакцинують людей.

11:27: Блогер Олена Фаіст, яка бере участь у мітингу, заявила про фінансову підтримку з Москви.

"Ми єдиний народ", – сказала Фаіст.

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11:26: Наразі мітингувальники повернулися під ВР, дороги знову відкриті для проїзду, виступають спікери. Акція відбувається мирно.

Вимоги людей / Фото: Сьогодні

11:06: Акція протесту противників вакцинації є глузуванням з медпрацівників та родичів громадян, які померли від коронавірусу, заявив на брифінгу сьогодні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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"Це глузування з наших медиків і з родин, які, на жаль, втратили своїх рідних через COVID. У реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати там не працюють. Хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз. Не вірте фейкам. Не слухайте порад у соцмережах. Користуйтеся лише перевіреною інформацією", – заявив міністр.

10:45: Як повідомив організатор мітингу Остап Стахов у Telegram, об 11:00 планують Віче біля ВР.

10:15: Силовики приїхали до ВР через мітинг.

10:01: На вулиці Грушевського мітингувальники перекрили рух.

Автомобілі не можуть проїхати вулицею Грушевського / Фото: Сьогодні

Погана погода не завадила людям вийти на протест / Фото: Сьогодні

9:05 : Антивакцинатори заблокували Верховну Раду з усіх боків

8:24: Мітингувальники перекривають центральні вулиці. Список заблокованих вулиць величезний. О 10.45 планують зібратися біля ВР.

/ Фото: Сьогодні

Люди тримають у руках плакати з гаслами / Фото: Сьогодні

8:01 : В Івано-Франківську поліція не пустила автобус до Києва на марш антивакцинаторів. Вони не мали ніяких Covid-документів.

Антивакцинатори перекрили низку доріг – де пробки

Перекрито такі місця:

вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")

пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)

перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний

перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")

перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська

перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька

вул. Паркова, 35.

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