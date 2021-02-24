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Сколько доз COVID-вакцины получил Киев и кого будут прививать в первую очередь

24 февраля, 15:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вакцинация является добровольной и бесплатной

Киев готов к старту вакцинации. Сегодня столица получила от Министерства здравоохранения первые 42 600 доз вакцин производства Oxford/AstraZeneca (CoviShield). Первыми прививки получат медицинские работники, списки которых уже верифицированы.

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Об этом на брифинге рассказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

По ее словам, сегодня в столице сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации. Они проходят соответствующее обучение на национальном уровне по иммунизации от COVID-19 вакцинами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

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Для введения вакцины подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах.

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Кроме того, чтобы не мешать процессу плановой обязательной вакцинации по календарю в имеющихся 138 кабинетах прививок, подготовлено 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе "Центра первичной медико-санитарной помощи" города.

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В первую очередь прививки получат медработники – соответствующие списки уже верифицированы.

"Это члены мобильных бригад, медики, работающие в больницах с больными COVID-19, сотрудники лабораторий, где проводится анализ на выявление вируса, работники экстренной медицинской помощи, включая водителей, и медиков других учреждений здравоохранения", – подчеркнула Валентина Гинзбург.

Также уже началась активная подготовка к вакцинации пожилых людей (85+). Врачи сотрудничают со своими пациентами этих возрастных групп и составляют списки желающих привиться. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

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Напомним, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса – первым прививку получил врач из Черкасской области.

Как сообщали новости "Сегодня", в первой партии вакцины из Индии 500 тысяч доз. Но тревогу вызвал один момент – при погрузке контейнеров на упаковке было название CoviShield, а не AstraZeneca. Мы выяснили, что за вакцина прилетела к нам из Индии.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Киев вакцинация вакцина доза МОЗ

Источник: Сегодня

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