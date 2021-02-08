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Снегопад в Киеве усилится: когда прогнозируют

8 февраля, 10:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водителей призвали на время отказаться от своих автомобилей

В Киеве в течение дня, в частности, после обеда ожидается усиление осадков. А с 15:00 будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в столицу.

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Об этом сообщает КГГА.

Как отмечают коммунальщики, это только начало снегопада.

"Настоятельно просим не использовать собственные автомобили во время снегопада, а отдать предпочтение общественному транспорту", – говорится в сообщении.

С 15:00 будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев – до улучшения погодных условий.

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"Ограничения позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники", – добавляют в КГГА.

Напомним, с началом снегопада началась уборка дорог и тротуаров. Было привлечено 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригад с ручной уборки.

Ранее мы писали, что снегопад, который пришел в Киев, спровоцировал пробки и тянучки практически на всех основных дорогах города.

Напомним, осадки и сильный ветер ожидаются также и во всех областях Украины.

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транспорт Киев снегопад непогода погода в Киеве

Источник: Сегодня

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