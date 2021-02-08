Снігопад в Києві посилиться: коли прогнозують

Водіїв закликали на час відмовитися від своїх автомобілів

У Києві протягом дня, зокрема, після обіду очікується посилення опадів. А з 15:00 буде обмежено в'їзд великогабаритного транспорту в столицю.

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Про це повідомляє КМДА.

Як відзначають комунальники, це тільки початок снігопаду.

"Наполегливо просимо не використовувати власні автомобілі під час снігопаду, а віддати перевагу громадському транспорту", – йдеться в повідомленні.

З 15:00 буде обмежено в'їзд великогабаритного транспорту в Київ – до поліпшення погодних умов.

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"Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автодорогах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки", – додають в КМДА.

Нагадаємо, з початку снігопаду почалося збирання доріг і тротуарів. Було залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

Раніше ми писали, що снігопад, який прийшов до Києва, спровокував пробки і тягучки практично на всіх основних дорогах міста.

Нагадаємо, опади та сильний вітер очікуються також і у всіх областях України .

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