Снова снегопады: какие регионы Украины скоро заметет

Украинские синоптики рассказали, какой погоды ждать в стране 26 января – новый прогноз

В стране прогнозируют ветер / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 26 января, будет снеговой. По всей территории страны прогнозируют снегопады. Однако сильных морозов ждать не стоит.

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Об этом пишут Факты.

На севере Украины дневная температура воздуха будет около 4 градусов мороза, а на северо-востоке около -7 градусов.

В восточных регионах днем и ночью будет идти снег, ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем снизится до -5 градусов.

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В центральных и южных областях дневная температура воздуха опустится до 4 градусов мороза. В Одесской области будет -1 до +1 градуса.

В западных областях снег будет идти и днем, и ночью. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Когда в Украине ударят морозы

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается морозная и снежная. В некоторых регионах будет значительное снижение температуры. Столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза.

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В понедельник и вторник, 24-26 января, в Украине продолжит идти снег, только в западных областях без осадков, на дорогах стоит ожидать гололедицу.

25 января морозы в стране усилятся. На юге и востоке ночью до -10 градусов, а днем до 6 градусов мороза. На остальной территории ночью от 14 до 9 градусов мороза. В Прикарпатье и Закарпатье ночью местами до -20. Днем температура воздуха будет колебаться от 10 до 5 градусов мороза.

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