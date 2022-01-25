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Знову снігопади: які регіони України незабаром замете

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 14:00
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Українські синоптики розповіли, якої погоди чекати у країні 26 січня – новий прогноз
В країні прогнозують вітер / Колаж "Сьогодні"
В країні прогнозують вітер / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 26 січня, буде сніжна. На всій території країни прогнозують снігопади. Проте на сильні морози чекати не варто.

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Про це пишуть Факти.

На півночі України денна температура повітря становитиме близько 4 градусів морозу, а на північному сході близько -7 градусів.

У східних регіонах удень та вночі випаде сніг, вітер південно-західний 3-8 м/сек. Температура повітря вдень зменшиться до -5 градусів.

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У центральних та південних областях денна температура повітря знизиться до 4 градусів морозу. На Одещині буде -1 до +1 градуса.

У західних областях сніг йтим і вдень, і вночі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Коли в Україні вдарять морози

Погода в Україні в найближчі дні очікується морозна та сніжна. У деяких регіонах буде значне зниження температури. Стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів морозу.

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У понеділок та вівторок, 24-26 січня, в Україні продовжить падати сніг, лише у західних областях без опадів, на дорогах варто очікувати ожеледицю.

25 січня морози у країні посиляться. На півдні та сході вночі до -10 градусів, а вдень до 6 градусів морозу. На решті території вночі від 14 до 9 градусів морозу. На Прикарпатті та Закарпатті вночі місцями до -20. Вдень температура повітря коливатиметься від 10 до 5 градусів морозу.

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