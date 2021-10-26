Солнца уже не ждать? Свежий прогноз погоды в Киеве на завтра (карта)

В столице небо будет покрыто облаками до конца дня

Погода в Киеве на 27 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 27 октября, в Киеве будет облачная погода, но морозов синоптики еще не обещают.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Днем температура воздуха поднимется до 11 градусов тепла. Небо покроется облаками. Осадков не будет.

Ночью температура воздуха опустится до 0 градусов. Ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды в Киеве на 27 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

Реклама

В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.

Читайте также