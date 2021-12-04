Солнечно и с переменной облачностью: какая погода будет в Киеве сегодня (карта)

Сильных порывов ветра или осадков не обещают

Облачная погода продержится в Киеве до самого вечера. Коллаж "Сегодня"

В Киеве в субботу, 4 декабря, будет преимущественно солнечно и с переменной облачностью.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода этого дня может быть очень изменчивой: и морозной, и теплой. Облачная погода продержится в Киеве до самого вечера. Без осадков.

При этом жителей столицы ожидает морозная температура воздуха. Сильных порывов ветра или осадков не обещают.

Температура – днем -1..+1 градусов (по ощущениям +4), ночью -4..-6.

Ветер – со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Осадки – вероятность 2%.

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Ноябрь оказался самым теплым

Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годов на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза. Самым теплым метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.

Стоит отметить, что в столице на проспекте Науки за месяц выпало 29 миллиметров осадков – это 63% от климатической нормы.

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По словам метеорологов, метеорологическая осень в Киеве будет продолжаться, пока среднесуточная температура устойчиво закрепится ниже 0 градусов. Средняя многолетняя дата такого перехода – 29 ноября.

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