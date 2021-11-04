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Спустя годы обещаний. На Майдане Незалежности в Киеве меняют плитку (фото, видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 ноября, 14:40
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На Майдане разобрали тротуар и будут укладывать новую плитку
В Киеве начался ремонт на Майдане Незалежности.
В Киеве начался ремонт на Майдане Незалежности. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Майдане Незалежности в Киеве после многих лет обещаний укладывают новую плитку. Сайт "Сегодня" заметил там ремонтников.

Работы начали со стороны Хрещатика, где установлены музыкальные фонтаны. Вскоре там появится новая тротуарная плитка.

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На Майдане начали класть тротуарную плитку. Фото: Сегодня/Игорь Серов

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На Майдане можно было сломать ноги

В прошлом году сайту "Сегодня" в КГГА рассказывали, что планируют привести Майдан в порядок к юбилею в 2021 году.

Теперешний облик главная площадь страны получила еще в 2001 году, после ее глобальной реконструкции. Но уход за площадью оставляет желать лучшего – последние несколько лет на колонне монумента Независимости на высоте 10 метров между позолоченными вензелями росло небольшое дерево.

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На стороне площади, где установлен монумент, много отвалившейся плитки на ступеньках, а также глубоких трещин на граните. Некоторые плиты были разбиты во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

Не лучше ситуация и на противоположной стороне Майдана. Там от конструкций отвалилась гранитная плитка, стены расписаны граффити. Тротуар сильно просел в нескольких местах, где собирается вода от фонтанов. Есть участки, где плитка просто шаталась во время ходьбы и топорщилась под ногами. В темное время суток, там можно было запросто сломать ногу, если сделаешь неосторожный шаг.

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