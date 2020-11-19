Стали известны причины обысков в Музее Революции Достоинства

Столичная полиция объяснила причину обысков в Национальном музее Революции Достоинства. Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, которые были выделены на реконструкцию объекта.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

В конце 2018 года Национальным мемориальным комплексом Героев Небесной Сотни – Музеем Революции Достоинства заключен договор генподряда на выполнение строительных работ с ООО и перечислен на его счет аванс в размере более 111 млн гривен.

"В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту по состоянию на март 2020 года составлял 9 млн 878 тыс. 517 гривен. Также выявлены финансовые нарушения и в Музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы СБУ, задокументировано, что руководство музея заключило договоры почти на 150 млн гривен на реконструкцию и благоустройство объектов мемориального комплекса.

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"Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Большинство полученных подрядчиком бюджетных средств было потрачено не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", – сообщает СБУ.

Следователи полиции Киева и СБУ проводят обыски в служебных помещениях музея, компании-генподрядчика и по месту жительства должностных лиц.

Напомним, СБУ в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. Общая сумма взяток, которую требовали коррупционеры, составила более 65 млн гривен.

Ранее мы писали, что Кабмин планирует "зачистки" коррупционеров в госорганах, поскольку премьер-министр зол на налоговиков после коррупционного скандала в Одессе.

Смотрите сюжет про обыски в "Киевметрострое":

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