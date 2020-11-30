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Стало известно, когда Андреевскую церковь откроют для посетителей

30 ноября, 11:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

С 2009 года идет реконструкция храма

В Киеве после 11-летнего ремонта вскоре состоится открытие Андреевской церкви.

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Об этом говорится в сюжете телеканала "Дом".

Что сделано

С 2009 года идет реконструкция храма. Церковь начала сползать в Днепр и разваливаться пополам – после чего, ее признали аварийной.

Был укреплен склон сваями диаметром 1025 мм и глубиной от 18 до 22 метров.

"Укреплен фундамент церкви и церковь стянута двумя подковами, чтобы она не расходилась пополам", – рассказал первый заместитель гендиректора национального заповедника "София киевская" Вадим Кириленко.

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Был отремонтирован фасад, поменяли трубы, проводку. В церкви появился даже свой собственный свой теплопункт.

На каком этапе реставрационные работы

Сейчас строители полируют пол и заделывают швы. Финал реконструкции – это возвращение всех икон в иконостас.

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Был отреставрирован лепной декор, иконостас XVIII века. Воссоздали аутентичный интерьер церкви в первозданном виде – это была основная задача. 70 млн грн. за 11 лет вложили в реконструкцию Андреевской церкви.

Стоит отметить, что храм откроют для посетителей уже через пару недель.

Ранее мы писали, что во время реставрационных работ в Андреевской церкви в Киеве реставраторы обнаружили послание из прошлого.

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А также, иконостас Андреевской церкви пополнился еще одной отреставрированной иконой – "Апостола Павла".

Все подробности в спецтеме Реконструкция Андреевского спуска

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Киев храм реставрация иконостас Андреевская церковь ремонтные работы

Источник: Сегодня

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