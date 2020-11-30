Стало известно, когда Андреевскую церковь откроют для посетителей

В Киеве после 11-летнего ремонта вскоре состоится открытие Андреевской церкви.
Об этом говорится в сюжете телеканала "Дом".
Что сделано
С 2009 года идет реконструкция храма. Церковь начала сползать в Днепр и разваливаться пополам – после чего, ее признали аварийной.
Был укреплен склон сваями диаметром 1025 мм и глубиной от 18 до 22 метров.
"Укреплен фундамент церкви и церковь стянута двумя подковами, чтобы она не расходилась пополам", – рассказал первый заместитель гендиректора национального заповедника "София киевская" Вадим Кириленко.
Был отремонтирован фасад, поменяли трубы, проводку. В церкви появился даже свой собственный свой теплопункт.
На каком этапе реставрационные работы
Сейчас строители полируют пол и заделывают швы. Финал реконструкции – это возвращение всех икон в иконостас.
Был отреставрирован лепной декор, иконостас XVIII века. Воссоздали аутентичный интерьер церкви в первозданном виде – это была основная задача. 70 млн грн. за 11 лет вложили в реконструкцию Андреевской церкви.
Стоит отметить, что храм откроют для посетителей уже через пару недель.
Ранее мы писали, что во время реставрационных работ в Андреевской церкви в Киеве реставраторы обнаружили послание из прошлого.
А также, иконостас Андреевской церкви пополнился еще одной отреставрированной иконой – "Апостола Павла".
Все подробности в спецтеме Реконструкция Андреевского спуска
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