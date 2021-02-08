Старость – это всегда хроника. Гориллу Тони в Киевском зоопарке готовят к анестезии

Ветеринары Киевского зоопарка озабочены судьбой своего старейшины – гориллы Тони. У животного возникли острые проблемы со здоровьем, как это бывает у пожилых людей. Ведь Тони уже более 46 лет. Животное проживает в Киеве с 1999 года.

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Он любит компоты, кефир, если есть настроение – свеклу, арбуз или орешки. А лекарства получает вместе с травяными чаями, курагой и черносливом. Как и старикам ему прописаны капли для поддержки сердца, медикаменты, чтобы облегчить дефекацию или нестероидные противовоспалительные препараты. Ибо старость – это всегда хроника.

"Больше двух недель у Тони нет стула. И с ним это уже не в первый раз происходит – это возрастная проблема, как у любого пожилого человека. Все методы, которые мы применяли раньше, например, давали ему слабительные чаи, заставляли двигаться по вольеру, уже не помогают. Результата нет. Исходы из практики коллег из европейских зоопарков, если на третью неделю нет положительного результата, то необходимо хирургическое вмешательство", – пояснил сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Животное нужно положить под анестезию и провести промывку фекальных масс.

"Сейчас ситуация достаточно серьезная и ветеринары вынуждены прибегнуть к анестезии. Мы понимаем определенные риски, но это необходимо, чтобы иметь шансы продлить ему жизнь и помочь. Наше главное опасение – как Тони выйдет из наркоза. Ведь ему уже более 46 лет. Будем собирать консилиум из ученых и решать, как пройдет эта операция", – добавляют в зоопарке.

Все сотрудницы отдела приматов – женщины, поэтому они окружили Тони настоящей опекой.

"Вы просто не представляете, как он дорог нам. Ведь он высокоинтеллектуальное существо. Тони понимает все! Благодаря тренингу он активно "общается" с нами. Например, умеет позвать кипера и показать жестами, что он хочет поесть, или, чтобы ему включили телевизор. Он умеет шутить и ориентируется во всем, что происходит вокруг. Он грустит, если кто-то из персонала болеет и радуется, когда встречает знакомых", – добавляют сотрудники зоопарка.

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Там надеются, что Тони выздоровеет, но пока бояться делать прогнозы.

"Мы делаем все, чтобы он пробыл с нами как можно дольше. Старые животные – это часть нашей большой семьи и истории зоопарка", – говорят сотрудники учреждения.

Ранее мы писали, что в Киевском зоопарке есть еще один, пятый бык, и он сделан из бронзы. Это его символ – зубр, который украшает новый центральный вход.

Видео: Сегодня

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