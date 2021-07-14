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Стихийные бедствия в Чернобыле. Ученые разберутся с причинами возникновения крупных лесных пожаров

14 июля 2021 18:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Бюджет проекта, который рассчитан на четыре года, составляет 10 млн евро

Специалисты со всего мира изучают стратегию управления рисками пожаров в Европе. Фото: коллаж "Сегодня"

Специалисты со всего мира изучают стратегию управления рисками пожаров в Европе. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 апреля этого года, в рамках программы ЕС "Горизонт 2020", реализуется проект FirEUrisk – разработка глобальной стратегии обращения с природными лесными пожарами в Европе на базе оценки рисков. Внедрение наработок этого проекта снизит риски крупных пожаров в Чернобыле.

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Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

Проект, объединяет 39 учреждений-партнеров со всего мира, в том числе представителя из Украины – региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров. Его цель – изменить традиционные подходы к проблеме и разработать глобальную, научно обоснованную, стратегию управления рисками пожаров в Европе.

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"Многонациональная команда, в состав которой входят исследователи, практики, политики и граждане, изучат уязвимость и устойчивость общин и стран к стихийным пожарам. Найденные в процессе исследований новые подходы к проблеме обращения с лесными пожарами будут апробированы на пилотных площадках и демонстрационных территориях в Северной, Центральной, Восточной и Средиземноморской Европе", – говорится в сообщении.

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Бюджет проекта, который рассчитан на четыре года, составляет 10 млн евро.

Ожидаемые результаты проекта:

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  • уменьшение негативных последствий пожаров: человеческих жертв (заболеваемость и смертность),
  • потерь дикой природы,
  • экономических и культурных потерь.

Заповедник участвует в проектах в качестве ассоциированного партнера Регионального восточноевропейского центра мониторинга пожаров, который будет представлять Украину в консорциуме участников проекта.

Ожидаемые результаты для заповедника:

  • внедрение наработок проекта в Чернобыльской зоне отчуждения с целью снижения рисков крупных пожаров,
  • разработка специализированных продуктов исключительно для территории зоны отчуждения.

Ранее мы писали, что экологи разработали новый план для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне.

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Напомним, в Чернобыле обнаружили удивительное озеро. По форме озеро напоминает человеческий глаз, поэтому исследователи дали название – "Глаза Полесья".

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