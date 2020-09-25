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Столкновения возле Олимпийского колледжа: Кличко заявил, что учебное заведение не закроют

25 сентября, 15:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В учреждении продолжается реорганизация

Вчера, возле Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного произошли столкновения.

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Учебное заведение будет работать только, как спортивная школа, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, 25 сентября.

Кличко отметил, что колледж подчинен Министерству образования и в нем продолжается реорганизация, из-за которой и возник конфликт, а "делом о хулиганстве и тех событий, которые происходили вчера на территории колледжа, уже занимаются правоохранители".

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"Я хочу подчеркнуть, что из той информации, которую я имею Министерство образования, колледж не закрывают. Происходит реорганизация по управлению заведением. Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю – как спортивная школа. И я, как мэр столицы и человек спорта, со своей стороны приложу к этому все усилия. А чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, думаю, Министерство образования подробно объяснит, как именно изменится в управление колледжа, и кто нагнетает ситуацию по этой теме. Потому, подчеркну: все должно происходить исключительно в правовом поле", – отметил Виталий Кличко.

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Напомним, вчера коллектив учреждения выступил против присоединения к Национальному университету физического воспитания и спорта. На странице колледжа в Фейсбуке заявляли о "рейдерском захвате", а также о похищении сотрудников и студентов.

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Было открыто уголовное производство – в отделение полиции пригласили обе стороны конфликта для установления причин происшествия.

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В Ровенской области полиция задержала 15 человек, которые участвовали в столкновениях.

В Киеве в присутствии полиции совершено нападение на депутата Киевсовета.

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мэр Киева полиция МОН колледж

Источник: Сегодня

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