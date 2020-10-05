Так решил инвестор. Возле метро "Арсенальная" массово вырубают деревья

На площади проводиться реконструкция площади за счет инвестора

В Киеве вспыхнул очередной скандал, связанный с вырубкой деревьев возле станции метро "Арсенальная". Там началась реконструкция площади. Деревья вырубают возле здания бывшей военной комендатуры Киева.

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По сообщению пользователей социальных сетей, вырублено 12 деревьев.

Метро "Арсенальная". Было – стало.

Раньше они служили настоящем спасением в летнюю жару – под их тенью прятались киевляне. Теперь тут осталось лишь одно дерево. Сегодняшнюю вырубку киевляне называют варварством.

Видео: Yurii Khorunzhyi / Facebook

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сайту "Сегодня" сообщили, что они не выступают заказчиком данных работ.

"Реконструкция Арсенальной площади – это инициатива Печерской РГА, они выступают заказчиками работ. У них должен быть соответствующий акт на вырубку деревьев и вся остальная информация", – пояснили сайту "Сегодня" в "Киевзеленстрое".

В Киевской городской государственной администрации нам сообщили, что в районе станции метро "Арсенальная" проводиться реконструкция площади за счет инвестора.

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"Часть деревьев там сухостойные, а часть еще здоровых. Инвестор планирует полностью заменить там растительность после завершения реконструкции", – пояснил нам источник в КГГА.

Пока точно неизвестно сколько деревьев вырежут возле станции метро "Арсенальная". Также неизвестно, какими деревьями заменят срубленные.

Напомним, недавно в центре Киева рубили деревья – коммунальщики показали, что появилось на их месте.

Кроме этого, большая вырубка деревьев прошла на ДВРЗ – жители массива предполагают, что будет построен новый комплекс.

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