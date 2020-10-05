Так решил инвестор. Возле метро "Арсенальная" массово вырубают деревья

В Киеве вспыхнул очередной скандал, связанный с вырубкой деревьев возле станции метро "Арсенальная". Там началась реконструкция площади. Деревья вырубают возле здания бывшей военной комендатуры Киева.
По сообщению пользователей социальных сетей, вырублено 12 деревьев.
Раньше они служили настоящем спасением в летнюю жару – под их тенью прятались киевляне. Теперь тут осталось лишь одно дерево. Сегодняшнюю вырубку киевляне называют варварством.
В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сайту "Сегодня" сообщили, что они не выступают заказчиком данных работ.
"Реконструкция Арсенальной площади – это инициатива Печерской РГА, они выступают заказчиками работ. У них должен быть соответствующий акт на вырубку деревьев и вся остальная информация", – пояснили сайту "Сегодня" в "Киевзеленстрое".
В Киевской городской государственной администрации нам сообщили, что в районе станции метро "Арсенальная" проводиться реконструкция площади за счет инвестора.
Читайте также: Незаконная вырубка леса в Карпатах: полиция провела массовые обыски (фото, видео)
"Часть деревьев там сухостойные, а часть еще здоровых. Инвестор планирует полностью заменить там растительность после завершения реконструкции", – пояснил нам источник в КГГА.
Пока точно неизвестно сколько деревьев вырежут возле станции метро "Арсенальная". Также неизвестно, какими деревьями заменят срубленные.
Напомним, недавно в центре Киева рубили деревья – коммунальщики показали, что появилось на их месте.
Кроме этого, большая вырубка деревьев прошла на ДВРЗ – жители массива предполагают, что будет построен новый комплекс.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк