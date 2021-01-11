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Тайная жизнь киевских баров в локдаун (видео)

11 января, 02:49

Юлия Безпечная , Марина Барба

Полиция во многих случаях безсильна

Запреты – не для всех. Мы уже неоднократно рассказывали о заведениях, которые, несмотря на карантин, продолжают работать. Новый локдаун – новые нарушения.

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Журналисты Марина Барба и Юрий Коваленко обнаружили, что за табличками "закрыто" в Киеве часто бурлит жизнь.

В первую субботу локдауна на Контрактовой площади заведения, как и полагается, работали навынос, а посетители мужественно отстаивали длинные очереди. Однако мерзнуть в этот вечер "посчастливилось" не всем – журналистам удалось забронировали столик в баре за несколько кварталов от площади.

В заведении их встретил официант, который предложил выбрать любой столик, ведь посетителей немного – но их вообще не должно было быть!

Обслуживают здесь быстро и вежливо, поэтому журналисты делают вид, что в восторге от бара, и пытаются заказать столик на 8 человек на следующий день. И им это удается.

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Между тем из личных источников они узнают, что неподалеку, несмотря на запрет, работает еще одно заведение, фасад которого влечет яркими огнями, а из дверей выходит охмелевшая компания. Но пока расследователи ищут удобное место для съемок, свет внезапно гаснет, а из боковых дверей начинают выходить люди.

"А этот неизвестный мужчина – с кружкой в ​​руках – не сводит с нас глаз. С этого момента у заведения никакой суеты. Похоже, нас заметили", – рассказывает журналистка.

Далее корреспонденты отправляются на улицу Большую Васильковскую, где паркуются возле паба, который, по словам их источников, работал во время карантина выходного дня. Неужели и в локдаун гостей принимает? Да – вот компания покидает заведение, а другие ребята, наоборот, только пришли.

Журналисты тоже спустились в подвал, где локдауном и не пахнет.

"Увиденное впечатляет: десятки людей в небольшом подвальном помещении. Находим место в углу, подальше от толпы. Мы здесь – белые вороны. Мало того что в масках, так еще и чай заказали", – рассказывают.

У официантов выясняют, что завтра заведение будет работать "в таком же режиме".

А вот выйти из заведения им удалось не сразу – дверь заперта и открывает ее только официант.

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При поиске заведений журналисты заметили наряд полиции. Правоохранители несколько раз пытаются попасть в паб, но тщетно – в заведении закрыли более полсотни людей, а те, кто только пришли, мерзнут на улице.

Так проходит час. Все это время журналистов сопровождают два неизвестных автомобиля – один из них постоянно перепарковуется, будто ищет идеальное место для слежения, а второй пытается заблокировать их машину.

По словам водителя съемочной группы, ему намеренно "слепили зеркало", чтобы он не мог выехать и не видел, какая машина едет.

Через десять минут уехали и полицейские.

Адвокат Николай Хахула объясняет, что в таких ситуациях полиция бессильна.

"Если помещение, в котором нарушаются карантинные правила, закрыто, то полиция без решения суда не имеет права силой зайти в такое помещение", – говорит он.

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На следующий день журналисты попытались еще раз забронировать столик в пабе, о котором рассказывали, но его номер уже не отвечал.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев карантин кафе бары коронавирус локдаун
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